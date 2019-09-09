تقرير: 1.96% نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: قالت الجزيرة كابيتال إن نسبة القروض المتعثرة في قطاع البنوك السعودي، ارتفعت إلى 1.69 بالمائة في الربع الثاني 2019 مقابل 1.46 بالمائة، للربع المماثل من 2018.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، أن معدل تغطية القروض المتعثرة تراجع إلى 163 بالمائة في الربع الثاني 2019 مقابل 196 بالمائة، للفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت إلى أن معدل القروض المتعثرة لكل من مصرف الراجحي وبنك الرياض بلغ 0.85 بالمائة و1 بالمائة على التوالي، ليكونا الأفضل في القطاع، بينما كانت معدلات تغطية القروض المتعثرة لكل منهما عند 346 بالمائة و145 بالمائة على الترتيب.

وكان أعلى معدل للقروض المتعثرة في القطاع لدى البنك السعودي البريطاني "ساب"، بمعدل 2.77 بالمائة، بينما بلغت تغطية القروض المتعثرة لدى "ساب" نحو 137 بالمائة، خلال الربع الثاني.

وحقق البنك العربي الوطني أكبر تحسن في نسبة تغطية القروض المتعثرة، حيث ارتفعت في الربع الثاني 2019 إلى 196 بالمائة مقابل 138 بالمائة في ذات الربع من العام السابق.

وسجل مصرف الإنماء أكبر تراجع في تغطية القروض المتعثرة من 254 بالمائة في الربع الثاني 2018 إلى 138 بالمائة في الربع الثاني 2019.

نسبة القروض إلى الودائع

وقالت الجزيرة كابيتال إن معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك السعودية، انخفض إلى 85.9 بالمائة في الربع الثاني 2019، مقابل 86.5 بالمائة، في الربع الثاني 2018.

وحقق مصرف الإنماء معدل الإقراض إلى الودائع الأعلى بنسبة 97.1 بالمائة في الربع الثاني 2019، يليه بنك البلاد بمعدل 93.5 بالمائة، بينما سجلت مجموعة سامبا المالية أقل معدل الإقراض إلى الودائع بنسبة 70.2 بالمائة.

هامش صافي الفائدة

ونوهت شركة الأبحاث إلى أن 3 بنوك فقط حققت ارتفاعا في هامش صافي الفائدة للربع الثاني 2019 مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

وارتفع العائد على ودائع الادخار والودائع لأجل في القطاع خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بذات الربع من العام السابق بنسبة 36.7 بالمائة.

وكانت أعلى تكلفة ودائع لأجل خلال الربع لدى البنك الأهلي التجاري بمبلغ 1.114 مليون ريال مقابل 869 مليون ريال في الربع الثاني 2018، بارتفاع 28.2 بالمائة.

وأعلن بنك البلاد عن تسجيل أعلى عائد على ودائع الادخار والودائع لأجل بنسبة 1.72 بالمائة، يليه البنك الأهلي التجاري بنسبة 1.51 بالمائة.

وسجل البنك السعودي البريطاني "ساب" أقل عائد على ودائع الادخار والودائع لأجل في السوق بنسبة 0.54 بالمائة، يليه مجموعة سامبا المالية بنسبة 0.74 بالمائة.

ترشيحات:

"تداول": 3 مليارات دولار تدفقات إضافية مع اكتمال الانضمام لـ"فوتسي"

وزير الطاقة السعودي: ركائز السياسة النفطية للمملكة لن تتغير

العمل السعودية تخفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين

وكالة: أرامكو تختار بنوك استثمار لإدارة طرحها الأولي

الهيئة الملكية للجبيل توقع عقوداً تتجاوز ملياري ريال في 2019

الحبوب السعودية تُنهي ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد