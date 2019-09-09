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محدث.. الذهب يتحول للارتفاع عالمياً ويربح أكثر من 6 دولارات

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محدث.. الذهب يتحول للارتفاع عالمياً ويربح أكثر من 6 دولارات محدث.. الذهب يتحول للارتفاع عالمياً ويربح أكثر من 6 دولارات

مباشر: تحول الذهب نحو الارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين ليربح أكثر من 6 دولارات، مع آمال أن يتجه صناع السياسة النقدية داخل البنوك المركزية نحو التيسير النقدي.

واستفاد المعدن النفيس من تحول الدولار الأمريكي للهبوط وسط احتمالات متزايدة باتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري

كما يعقد البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الجاري اجتماع سياسته النقدية، وسط توقعات بخطوات واضحة في اتجاه تيسير السياسة النقديةح لتحفيز النمو الاقتصادي المتباطأ.

وبحلول الساعة 1:10 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6.20 دولار عند 1521.70 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.73 دولار للأوقية مُسجلاً 1513.55 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة عند 98.277.

مباشر (اقتصاد)

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