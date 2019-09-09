إنفوجرافيك.. "البيئة السعودية" تُصدر 1652 رخصة لـ"حفر الآبار" خلال 2018

الرياض- مباشر: أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، نحو 1652 رخصة لآبار المياه الجوفية في القطاعات الزراعية، والبلدية، والصناعية، ومحطات الوقود خلال العام 2018.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن إصدار تلك الرخص جاء لأغراض تتمثل في حفر، وتعميق، وتنظيف، وردم الآبار، ليبلغ بذلك إجمالي عدد رخص الآبار الصادرة من الوزارة في جميع مناطق المملكة نحو 150 ألف رخصة بنهاية العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في البيان أن منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأكبر بـ927 رخصة مختلفة لتبلغ 69.65 رخصة.

و استحوذت مناطق الباحة وعسير ونجران وجيزان على 329 رخصة لتصل إلى 10.684 ألف رخصة، ومناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية 291 رخصة مختلفة لتبلغ 49.55 رخصة، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة 80 رخصة لتبلغ 8.64 ألف رخصة مختلفة، والمنطقة الشرقية 20 رخصة لتبلغ 11.43 رخصة، بالإضافة إلى 6 رخص للجهات الحكومية الأخرى.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد آبار الوزارة "لمختلف الأغراض" بلغت 8.56 ألف بئراً بنهاية العام 2018، موزعة على أربعة أنواع شملت آبار الشرب اليدوية والأنبوبية وآبار المراقبة والآبار الاختبارية.

وأشارت إلى أن عدد الآبار التي تم إضافتها خلال العام الماضي في مختلف المناطق بلغ 51 بئراً لمختلف الأغراض.

كما أشار بيان الوزارة إلى أن مبادرة "سقيا البادية" بدأت منذ يناير 2017م، وتشمل حفر الآبار الأنبوبية والآبار اليدوية وتزويدها بخزانات ومضخات في جميع مناطق المملكة، وتهدف إلى تلبية احتياجات مياه الشرب وسقيا البادية في المناطق الحدودية ومناطقة النائية بإقامة آبار وخزانات ومضخات وأشياب وتشغيلها.

وأفادت الوزارة أن نسبة الإنجاز بلغت في منتصف العام الجاري 2019م نحو 20 بالمائة، حيث تم حفر ثلاثة آبار يدوية وتسعة آبار أنبوبية، بقيمة بلغت حوالي 7 ملايين ريال.

ولا يزال العمل جارياً في 52 بئراً متنوعة بنحو 111.78 مليون ريال، إضافة إلى تعميد شركات لحفر 14 بئراً أنبوبية بمبلغ 28.67 مليون ريال، متوقعة إنجاز 37.5 بالمائة بنهاية 2019.

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