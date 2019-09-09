سوق الأسهم السعودي يرتفع هامشياً بسيولة 2.75 مليار ريال

الرياض- مباشر: نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي في إنهاء تعاملات جلسة يوم الإثنين، على ارتفاع هامشي بعد تراجع دام جلستين، وذلك بدعم من قطاع الاتصالات واستقرار قطاع البنوك.

وبنهاية التعاملات سجل المؤشر العام ارتفاعاَ بنسبة 0.05 بالمائة إلى مستوى 8055.24 نقطة ليربح من خلالها 4.36 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم تبايناً بالمقارنة مع جلسة أمس، وارتفعت السيولة في ظل انخفاض لكميات التداول.

وبلغت السيولة نحو 2.75 مليار ريال مقابل 2.16 مليار ريال، فيما بلغت كميات التداول 104.478 مليون سهم مقابل 110.92 مليون سهم.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم الحكير بنسبة 5.97 بالمائة، وتلاه سهم الزامل للصناعة بنسبة 4.21 بالمائة، إضافة إلى سهم أسواق عبدالله العثيم بنسبة 3.27 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم المصافي بنسبة 2.05 بالمائة، وتلاه سهم ساب بنسبة 2.02 بالمائة، كما نزل سهم هرفي للأغذية بنسبة 1.92 بالمائة.

وكان سهم الراجحي الأنشط تداولاً بنحو 374.99 مليون ريال، فيما تصدّر سهم دار الأركان الأنشط في الحجم بنحو 11.26 مليون سهم.

وتصدر الارتفاعات قطاع "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.82 بالمائة، فيما كان قطاع "التأمين" الأكثر تراجعاً بنسبة 0.73 بالمائة.

ونزل قطاع "المواد الأساسية" بنسبة 0.35 بالمائة، فيما استقر قطاع "البنوك" عند مستوياته السابقة.

وقال المحلل بأسواق المال علي الجعفري لـ "مباشر" إن السوق السعودية لايزال يفتقر للمحفزات في الوقت الراهن، مشيرا إلى اقتراب النتائج المالية للشركات واقتراب نهاية الربع الثالث والتي من الممكن أن تكون حافزاً للسوق في الفترة القادمة.

وأضاف الجعفري أن مكررات أرباح السوق لاتزال مرتفعة مقارنة بأداء الشركات في آخر 12 شهرا.

وأوضح الجعفري أن قطاع الاتصالات شهد أداءً محايداً قد يساعد السوق في الوقت الحالي على مستويات الأسعار الحالية.

وسجل قطاع الاتصالات اليوم ارتفاعاً بنحو 1.06 بالمائة من خلال سهم الاتصالات السعودية بنسبة 1.36 بالمائة.

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