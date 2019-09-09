الصين تضيف 100 طن ذهب لاحتياطاتها في 9 أشهر

مباشر: أضافت الصين نحو 100 طن من الذهب إلى الاحتياطيات الددولية لديها منذ أن استأنف البنك المركزي لديها عملية الشراء في نهاية العام الماضي.

وكشفت البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، اليوم الإثنين، أن حيازة الصين من المعدن الأصفر ارتفعت إلى مستوى 62.45 مليون أوقية من الذهب بحلول نهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل مستوى 62.26 مليون أوقية في يوليو/تموز.

وارتفع احتياطي الصين من الذهب بمقدار 5.91 طناً في أغسطس/آب الماضي، بعد إضافة 94 طناً في الفترة من ديسمبر/كانون الأول وحتى يوليو/تموز.

وظلت الصين فترة طويلة دون أن ترفع حيازاتها من المعدن الأصفر، حتى أعلنت في منتصف 2015 قفزة بنحو 57 بالمائة باحتياطي الذهب لديها عند 53.3 مليون طن في منتصف.

وسجل سعر الذهب في العام الجاري أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات وتجاوز مستوى 1555 دولار للأوقية، بالتزامن مع التوترات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصاد العالمي.