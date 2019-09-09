أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الصين تضيف 100 طن ذهب لاحتياطاتها في 9 أشهر

Google+ Print
الصين تضيف 100 طن ذهب لاحتياطاتها في 9 أشهر الصين تضيف 100 طن ذهب لاحتياطاتها في 9 أشهر

مباشر: أضافت الصين نحو 100 طن من الذهب إلى الاحتياطيات الددولية لديها منذ أن استأنف البنك المركزي لديها عملية الشراء في نهاية العام الماضي.

وكشفت البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، اليوم الإثنين، أن حيازة الصين من المعدن الأصفر ارتفعت إلى مستوى 62.45 مليون أوقية من الذهب بحلول نهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل مستوى 62.26 مليون أوقية في يوليو/تموز.

وارتفع احتياطي الصين من الذهب بمقدار 5.91 طناً في أغسطس/آب الماضي، بعد إضافة 94 طناً في الفترة من ديسمبر/كانون الأول وحتى يوليو/تموز.

وظلت الصين فترة طويلة دون أن ترفع حيازاتها من المعدن الأصفر، حتى أعلنت في منتصف 2015 قفزة بنحو 57 بالمائة باحتياطي الذهب لديها عند 53.3 مليون طن في منتصف.

وسجل في العام الجاري أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات وتجاوز مستوى 1555 دولار للأوقية، بالتزامن مع التوترات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصاد العالمي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سيتي جروب: سعر الذهب قد يتجاوز 2000 دولار

سيتي جروب: سعر الذهب قد يتجاوز 2000 دولار

هنا العاصمة | تراجع سعر الذهب 13 جنيها على مدار يومين وعيار 21 يسجل 697 جنيها للجرام

هنا العاصمة | تراجع سعر الذهب 13 جنيها على مدار يومين وعيار 21 يسجل 697 جنيها للجرام

مساء dmc - تراجع سعر الذهب 13 جنيها علي مدار يومين

مساء dmc - تراجع سعر الذهب 13 جنيها علي مدار يومين

محدث.. سعر الذهب يتهاوى 40 دولاراً مع مكاسب الأسهم

محدث.. سعر الذهب يتهاوى 40 دولاراً مع مكاسب الأسهم