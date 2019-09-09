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علان تصحيحي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر)

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علان تصحيحي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر) علان تصحيحي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر)
بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية (تداول) المراد تصحيحه 1440-12-05 الموافق 2019-08-06 البيان الخاطئ في الاعلان السابق حيث ورد في فقرة إجمالي الدخل الشامل أرباح بمبلغ 7,157 (بالألف) للفترة المنتهية في 30/06/2019 مقارنة بأرباح بمبلغ 6,423 (بالألف) حتى نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة تغير (ارتفاع) 11.427%. تصحيح الخطأ التصحيح هو أن إجمالي الدخل الشامل خسارة بمبلغ (7,157) (بالألف) للفترة المنتهية في 30/06/2019 مقارنة بأرباح بمبلغ 6,423 (بالألف) حتى نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

مباشر (اقتصاد)

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