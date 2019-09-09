اعلان شركة التصنيع الوطنية عن الحصول على تمويل مرابحة لأجل.

بند توضيح مقدمة تعلن شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة لأجل مع كلا من البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض لغرض إعادة تمويل قرضي الشركة المبرمة بتاريخ 2013/10/02م و تاريخ 2015/01/22م. تاريخ الحصول على التمويل 1441-01-10 الموافق 2019-09-09 الجهة الممولة بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب). قيمة التمويل 3 مليار ريال سعودي. مدة التمويل 10 سنوات. الضمانات المقدمة مقابل التمويل سندات لأمر. الهدف من التمويل إعادة تمويل قرضي الشركة المبرمة بتاريخ 2013/10/02م و تاريخ 2015/01/22م. أطراف ذات علاقة لا يوجد. معلومات اضافية تسدد القرض في دفعات نصف سنوية متساوية مع دفعة أخيرة بقيمة 1,195,000,000 ريال سعودي عند الاستحقاق النهائي في نهاية مدة التمويل.

مباشر (اقتصاد)