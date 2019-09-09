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"سيسكو": مخصص لشركة تابعة قد يهبط بصافي الأرباح للربع الثالث

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"سيسكو": مخصص لشركة تابعة قد يهبط بصافي الأرباح للربع الثالث "سيسكو": مخصص لشركة تابعة قد يهبط بصافي الأرباح للربع الثالث

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة للخدمات الصناعية (سيسكو)، عن قيام شركتها التابعة بنسبة 76 بالمائة (الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات "لوجي بوينت")، بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 13.50 مليون ريال.

وأوضحت "سيسكو"، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن المبلغ يمثل إجمالي قيمة الأرصدة المدينة المستحقة من أحد عملاء الشركة المصدر بحقه حكم من المحكمة التجارية بجده لافتتاح إجراءات التنظيم المالي له.

وتوقعت الشركة، أن يؤدي تكوين هذا المخصص إلى انخفاض صافي أرباح شركة سيسكو، للربع الثالث من 2019 ،بقيمة 10.3 مليون ريال.

وقالت إنه ليس من المتوقع أن يكون له تأثير علي التدفقات النقدية للشركة خلال نفس الفترة.

وتابعت: "تقوم الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت) حالياً بإتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية لتحصيل هذه المديونية عن طريق أمين الإفلاس المكلف من قبل الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة".

وارتفعت أرباح (سيسكو) بنسبة 77.5 بالمائة، خلال الربع الثاني لعام 2019، إلى 21.3 مليون ريال، مقابل 12 مليون أرباحا في الربع الثاني من عام 2018.

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