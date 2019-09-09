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وزير النفط الكويتي: المؤتمر العالمي للطاقة يهدف لمواجهة التحديات (فيديو)

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وزير النفط الكويتي: المؤتمر العالمي للطاقة يهدف لمواجهة التحديات (فيديو) وزير النفط الكويتي: المؤتمر العالمي للطاقة يهدف لمواجهة التحديات (فيديو)

أبوظبي - مباشر: قال وزير النفط والكهرباء والمياه بدولة الكويت، إن مؤتمر الطاقة العالمي 2019 يهدف لمواجهة تحديات قطاع الطاقة.

وأضاف خالد الفاضل، اليوم الاثنين، إن المؤتمر يهدف أيضا لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع بالعالم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- وام.

 

وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

 

 

 

 

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