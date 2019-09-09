إعلان الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها في إحدى شركاتها التابعة

تفاصيل الإعلان تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) بتاريخ 10/01/1441هـ الموافق09/09/2019 م قيام الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت) إحدى الشركات التابعة لشركة سيسكو وتمتلك فيها ما نسبتة 76% من رأس المال، بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 13.50 مليون ريال سعودي ( ثلاثة عشر مليون و خمسمائة الف ريال سعودي) و الذي يمثل اجمالي قيمة الارصدة المدينة المستحقة من احد عملاء الشركة المصدر بحقه حكم من المحكمة التجارية بجده لافتتاح اجراءات التنظيم المالي له . و من المتوقع أن يؤدي تكوين هذا المخصص إلى انخفاض في صافي أرباح شركة سيسكو بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي (عشرة ملايين و ثلاثمائة الف ريال سعودي) خلال الربع الثالث من عام 2019م و ليس من المتوقع ان يكون له تأثير علي التدفقات النقدية لشركة سيسكو خلال نفس الفتره.

و تقوم الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت) حالياً بإتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية لتحصيل هذة المديونية عن طريق أمين الإفلاس المكلف من قبل الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجده.

وسوف يتم الاعلان عن أي تفاصيل إضافية في حينها.