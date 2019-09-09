أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

مظاهرات في إدلب مناهضة للنظام السوري وحليفه الروسي

Google+ Print
مظاهرات في إدلب مناهضة للنظام السوري وحليفه الروسي مظاهرات في إدلب مناهضة للنظام السوري وحليفه الروسي

جى بي سي نيوز :- تظاهر المئات، الجمعة، في محافظة إدلب شمالي سوريا تنديدا بالنظام السوري وحليفة الروسي، اللذين شنا لأشهر عدة عمليات قصف على شمال غربي سوريا قبل إعلان هدنة.

وأفاد مراسل "فرانس برس" بخروج نحو ألف شخص في ساحة رئيسية قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، ورفعوا أعلام المعارضة ولافتات تدعو إلى سقوط النظام وموسكو.

وكتب على إحدى اللافتات "الثورة فكرة والفكرة لا تموت"، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية الشعبية التي اندلعت عام 2011.

وتشهد محافظة إدلب والمناطق المجاورة لها الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة وقفا لإطلاق النار أعلنته موسكو في 31 أغسطس، بعد أربعة أشهر من القصف الذي شنه النظام وحليفه الروسي.

كما تظاهر المئات في مركز محافظة إدلب وحملت امرأة لافتة كتب عليها "أوقفوا إرهاب ".

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسبوع من تظاهرة مماثلة عند معبر باب الهوى الحدودي، حاول المشاركون فيها عبور الحدود إلى تركيا ما اضطر القوات التركية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.

ونشرت تركيا، الداعمة للفصائل المقاتلة، قوات على عشرات نقاط المراقبة في شمال غرب سوريا. وتخشى أنقرة تدفقا جديدا للاجئين إلى حدودها في حال شن النظام هجوما واسعا.

وأعرب بعض المتظاهرين الجمعة عن أسفهم لتقاعس تركيا.

المصدر : سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا لم تناقش أسعار النفط مع وزير الطاقة السعودي

روسيا لم تناقش أسعار النفط مع وزير الطاقة السعودي

السعودية وروسيا.. لقاءات قبل زيارة بوتين

السعودية وروسيا.. لقاءات قبل زيارة بوتين

تركيا: سنطرح تنفيذ التفاهمات حول إدلب خلال القمة مع روسيا وإيران

تركيا: سنطرح تنفيذ التفاهمات حول إدلب خلال القمة مع روسيا وإيران