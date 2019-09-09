جونسون: أرغب في التوصل لصفقة بشأن الريكست.. والبرلمان لا يخيفني

مباشر: أكد رئيس الوزراء البريطاني على أنه يرغب في الوصول إلى اتفاق متعلق بالبريكست في 18 أكتوبر/تشرين الأول، وأنه غير خائف من محاولات البرلمان لإعاقة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال بوريس جونسون اليوم الاثنين: "أنا بالتأكيد غير خائف مما قد يحدث داخل البرلمان، أعتقد أن الشعب البريطاني يرغب أن نتوصل إلى اتفاق ونحصل عليه ونخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول"، بحسب وكالة "رويترز".

وشدد جونسون في خطاب في إيرلندا أثناء لقاءه برئيس وزراء البلاد ليو فارادكار على أنه كان يجلب أفكاراً حول حل مسألة الحدود الأيرلندية ولكنه أكد على أنه من غير المحتمل أن يتم إحداث طفرة بشأن هذا الصدد اليوم.

وتايع جونسون: "لدى رسالة واحدة أريد أن أقدمها لك يا ليو وهي أنني أريد أن أتوصل إلى اتفاق، ومثلك فإني بحثت بعناية داخل مسألة إتمام البريكست دون اتفاق وقيمت عواقب ذلك لكل من بلدي وبلدك".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نعم بالطبع يمكننا أن نفعل ذلك، فبوسع المملكة المتحدة بالتأكيد أن تتخطاها ولكن لا شك في أن النتيجة ستكون بمثابة فشل في ممارسة فنون الحكم وسنتحملها جميعًا".