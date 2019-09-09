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اجتماع في عُمان يناقش مقترحاً بإيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد

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اجتماع في عُمان يناقش مقترحاً بإيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد اجتماع في عُمان يناقش مقترحاً بإيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد

الرياض - مباشر: ناقش رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، مقترح إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد.

واختتمت اليوم الاثنين، في العاصمة العمانية مسقط، أعمال الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمن الاجتماع مناقشة النظام الاسترشادي لحماية المال العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وتوصيات ورشة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد.

وناقش الاجتماع اتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة بدولة الكويت بشأن تطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المشترك في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وتناول الاجتماع مناقشة مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.

كما تناول مشروع جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى إعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الأمانة العامة عن حقوق الإنسان في دول المجلس.

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