البرهان يكشف خطة السودان لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الانتقالية

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وقال البرهان، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم الاثنين، إنه "تم الشروع في إعادة هيكلة كل القوات وإعادة النظر في قوانينها، خاصة جهاز أمن المخابرات الوطني"، مضيفا: "القوات المسلحة لها واجبات محددة والضامن هو الشعب السوداني".

وقال المسؤول العسكري إن "الجميع يعمل على تحقيق حلم الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي".

وأوضح أن "الجميع في مجلسي الوزراء والسيادة تعهدوا بالعمل على تحقيق حلم الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي. الشعب السوداني ينتظر أن تسود العدالة والمساواة في البلاد. كما أن نظرة المجتمع الدولي لبلادنا بدأت تتغير بعد انتقالنا للحكم المدني"، مشددا على أن "المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحا كبيرا".

وذكر البرهان، أن "المجلس السيادي والحكومة يستطيعان تنفيذ الدور التشريعي خلال المرحلة الانتقالية، كما أن الأدوار بينهما تكاملية بهدف خدمة الشعب".

وبشأن مفاوضات إحلال السلام في البلاد، قال البرهان، إن السلطات "لديها تفاهمات مع كل الحركات المسلحة، كما أن هناك إصرارا من الجميع لإحلال السلام".

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان أدت، يوم أمس الأحد، اليمين الدستورية، أمام مجلس السيادة برئاسة البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وكان تشكيل مجلس الوزراء جزءا من اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على أن تدير الحكومة الشؤون اليومية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا.