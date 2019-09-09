الإسترليني يتجاوز 1.23 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو

مباشر: صعد الجنيه الإسترليني أعلى 1.23 دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى مستوى منذ شهر يوليو/تموز الماضي.

وتأتي المكاسب في قيمة العملة البريطانية بعد نغمة أكثر تهدئة بشأن البريكست من قبل رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.

وأكد جونسون أنه يرغب في الحصول على صفقة تنظم عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي للبريسكت في نهاية الشهر المقبل.

وكان البرلمان البريطاني قام في الأسبوع الماضي بتمرير مشروع قانون من شأنه منع عملية البريكست الصعب كما رفض مقترح رئيس الوزراء بشأن عقد انتخابات عامة.

وصرح جونسون حينذاك أنه يفضل الموت في حفرة على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد موعد البريكست لنحو ثلاثة أشهر وهو الإجراء الذي سيتم اللجوء إليه حال الفشل في التوافق حول صفقة تنظم عملية الخروج قبل منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم البريطاني اليوم على مقترح إجراء انتخابات عامة للمرة الثانية في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.8 بالمائة ليسجل الإسترليني 1.2377 دولار.

وخلال نفس التوقيت، فإن الجنيه الإسترليني صعد بنسبة 0.7 بالمائة مقابل اليورو، لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8920 إسترليني.

جدير بالذكر أن الإسترليني شهد تقلبات قوية خلال الأسبوع الماضي وسط متابعة الفوضى السياسية في المملكة المتحدة.