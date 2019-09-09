تقرير: قفزة بصفقات الاندماج والاستحواذ بالسعودية في النصف الأول..بقيادة "سابك"

الرياض - مباشر: ذكر تقرير صادر عن شركة ميرجرماركت، التي تعمل في مجال توفير بيانات ومعلومات صفقات الاندماج والاستحواذ أن المملكة العربية السعودية شهدت قفزة ملحوظة في حجم وقيمة عمليات الاندماج والاستحواذ (14 صفقة بقيمة 72.6 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2019.

وعزا التقرير الذي اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، الارتفاع في صافي عمليات الاندماج والاستحواذ بالمملكة إلى صفقة سابك التي بلغت قيمتها 70 مليار دولار أمريكي، التي تم الإعلان عنها في الربع الأول من العام 2019.

وتابع التقرير أن تلك الصفقة هي أعلى صفقة من حيث القيمة في المنطقة وثاني أكبر صفقة للصناعات الكيماوية على مستوى العالم.

ووفقاً لبيانات ميرجرماركت، فقد شهد سوق الاكتتاب في المملكة نشاطاً محدوداً في السنوات القليلة الماضية، إلا أن النصف الأول من العام 2019 شهد اكتتابات بقيمة 752 مليون دولار موزعة على ثلاثة عروض، وهي أعلى قيمة لها منذ العام 2015.

وشملت هذه الاكتتابات اكتتاب شركة المراكز العربية بقيمة 659 مليون دولار أمريكي؛ وشركة مهارة للموارد البشرية بقيمة 207 ملايين دولار أمريكي؛ وشركة عطاء التعليمية، بقيمة 93 مليون دولار.

وقال باتريك هاريس، رئيس الطاقة والموارد الطبيعية في شركتي ميرجرماركت وديلريبورتر: "لا تزال المملكة العربية السعودية السوق الرئيسية التي تقود عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

كما أن استحواذ أرامكو السعودية على الغالبية العظمى من شركة سابك يعد خطوةً نحو الابتعاد عن تنقيب وإنتاج النفط والغاز، ويدل على أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة قد تغلغلت في إبرام الصفقات والمشهد الاستثماري.

ومع العدد الكبير من عمليات الخصخصة المحددة أو الجزئية قيد المراجعة، فمن الممكن أن يتم طرح عدد من الأهداف الاستثمارية المحتملة، سواء من خلال بيع الأسهم أو الاكتتابات العامة، تماماً مثل الخطط التي وضعتها شركة أرامكو السعودية".

وشهد قطاع تمويل المشاريع في البلاد نشاطاً ملحوظاً هو الآخر خلال الأشهر الـ 18 الماضية، فوفقاً لشركة إنفراميشن، الشركة الزميلة لميرجرماركت التي تركز على البنية التحتية، إنه من المقرر أن تصل المشروعات الكبرى إلى الإغلاق المالي في المملكة، بما في ذلك مشروعان مستقلان للمياه ومشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومزرعة رياح.

وشملت المشاريع مشروع "الشقيق 3" بقيمة 646 مليون دولار أمريكي الممنوح لشركة آكيونا ومروبيني في تحالف مع المطورين المحليين، الذي تم إغلاقه في شهر مايو الماضي.

كما تم إغلاق مشروع "رابغ 3" بتكلفة 715 مليون دولار أمريكي، الذي تم منحه إلى شركة أكوا باور وشركة إخوان السعودية في شهر مارس، بالإضافة إلى محطة دومة الجندل للرياح البالغة طاقتها 400 ميجاوات، التي تم منحها لشركة أي دي إف وشركة مصدر، التي تم إغلاقها في شهر يونيو.