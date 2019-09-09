وزير: السعودية تمضي قدماً بإنتاج اليورانيوم للأغراض السلمية

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، اليوم الاثنين، إن المملكة ماضية في مجال الطاقة النووية "بحذر"، مبيناً أنها ستبدأ بمفاعلين.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن السعودية ترغب بنهاية المطاف المضي قدماً في إنتاج وتخصيب اليورانيوم؛ وفقاً لرويترز.

وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وقال وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، في أبريل/ نيسان الماضي، إنه جار دراسة 5 تقنيات من الدول المؤهلة لمشروع الطاقة النووية.

وأعلنت شركة "روس آتوم" الروسية، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، افتتاح فرع لها في المملكة العربية السعودية، الذي سيعمل على مشاركة الشركة في الإجراءات التنافسية لمشروع بناء محطة نووية المحتمل بالسعودية بمشاركة روسيا.

وتسعى السعودية إلى بناء القدرة على توليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032 عبر بناء مفاعلين.

وتتنافس شركات عالمية من روسيا والصين وأمريكا وكوريا الجنوبية وفرنسا للفوز بعطاءات تنفيذ المفاعلات.

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