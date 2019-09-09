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القوات العراقية بإسناد من التحالف تقتل وتعتقل 24 مسلحا لـ"داعش"

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القوات العراقية بإسناد من التحالف تقتل وتعتقل 24 مسلحا لـ"داعش" القوات العراقية بإسناد من التحالف تقتل وتعتقل 24 مسلحا لـ"داعش"

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في بيان ، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، واستمرارا لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين، أسفرت عن مقتل 15 إرهابيا من ضمنهم انتحاريين، وإلقاء القبض على 9 آخرين بالإضافة إلى تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لعصابات داعش الإرهابي بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي".

وأضاف النعمان، أنه تم "تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لعصابات داعش الإرهابي بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي".

وتقوم القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولي باستهداف خلايا "داعش" في مختلف المناطق العراقية.

SputnikNews

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