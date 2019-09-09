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مبيعات السيارات في الصين تواصل التراجع خلال أغسطس

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مبيعات السيارات في الصين تواصل التراجع خلال أغسطس مبيعات السيارات في الصين تواصل التراجع خلال أغسطس

مباشر: تراجعت مبيعات السيارات في الصين للشهر الرابع عشر في أخر 15 شهراً، لتواصل الركود المطول تاريخياً.

وكشفت بيانات صادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية، اليوم الإثنين، أن مبيعات سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الميني فان والسيارات متعددة الأغراض تراجعت بنسبة 9.9 بالمائة خلال أغسطس/آب مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتهبط إلى 1.59 مليون مركبة.

وتمثل مبيعات السيارات في الصين خلال أغسطس/آب الهبوط الشهري الرابع عشر في غضون آخر 15 شهراً بعد ارتفاع خلال شهر يونيو/حزيران فقط.

وألقى تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر حول العالم جراء الحرب التجارية للصين مع الولايات المتحدة، بآثاره السلبية على صناعة السيارات.

وتخيّم حالة من الركود على أسواق السيارات بشكل عام، حيث تراجعت مبيعات المركبات في الهند بنحو 41 بالمائة خلال الشهر الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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