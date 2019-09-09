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ارتفاع طفيف لثقة المستثمرين بمنطقة اليورو مع مخاوف ركود ألمانيا

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ارتفاع طفيف لثقة المستثمرين بمنطقة اليورو مع مخاوف ركود ألمانيا ارتفاع طفيف لثقة المستثمرين بمنطقة اليورو مع مخاوف ركود ألمانيا

مباشر: ارتفعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، لكنها لاتزال في النطاق السالب مع مخاوف الركود في ألمانيا.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ثينتكس"، اليوم الإثنين، أن مؤشر ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو ارتفع إلى -11.1 نقطة في سبتمبر/آيلول الحالي، مقابل -13.7 نقطة في أغسطس/آب.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الثقة اقتصاد منطقة اليورو ستسجل مستوى -13 نقطة.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الوضع الحالي سجل أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2015 عند -9.5 نقطة، في مقابل مستوى -7.3 نقطة خلال أغسطس/آب.

وعلى صعيد مؤشر التوقعات الاقتصادية فسجل تحسناً عند -12.8 نقطة في سبتمبر/آيلول، مقابل مستوى -20 نقطة في الشهر الماضي.

وعلى صعيد الوضع في ألمانيا، فإن التقرير أشار إلى تحول البلاد من الطفرة الاقتصادية إلى الركود، مع تراجع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى - 10.5 نقطة وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2010.

وكان اقتصاد ألمانيا قد انكمش في الربع الثاني من العام الحالي، وسط توقعات بدخوله في مرحلة ركود رسمي خلال هذا العام.

وبحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1025 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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