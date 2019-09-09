وزير الطاقة السعودي: إجراء طرح أرامكو بأقرب وقت ممكن

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، اليوم الاثنين، إن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة الزيت العربية السعودية - أرامكو في أقرب وقت ممكن.

وتستهدف أرامكو جمع 100 مليار دولار من بيع حصة تصل لـ 5 بالمائة من أسهمها بحلول 2020 - 2021.

ورجح مصدر مطلع لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن تعطي أرامكو السعودية كلاً من بنوك استثمار سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، رئيساً لشركة أرامكو.

وقال ياسر الرميان، في تصريحات سابقة، إنه سيعمل مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة؛ تمهيداً للطرح العام لأرامكو، وتحقيقاً لنتائج رؤية المملكة 2030.

ترشيحات:

وكالة: الرميان يتولى مسؤولية لجنة طرح أرامكو السعودية

"وول ستريت": طرح أرامكو محلياً بـ2019.. ودولياً خلال 2020 - 2021

بروفايل.. من هو وزير الطاقة السعودي الجديد؟

وزير الطاقة السعودي: ركائز السياسة النفطية للمملكة لن تتغير

بالصور.. وزير الطاقة السعودي الجديد يُشارك بمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

وزير الطاقة السعودي في أولى تصريحاته: ملتزمون باستقرار أسواق النفط

العمل السعودية تخفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين

الحبوب السعودية تُنهي ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد

"تداول": 3 مليارات دولار تدفقات إضافية مع اكتمال الانضمام لـ"فوتسي"