صادرات الصين تسجل أكبر وتيرة هبوط شهري منذ يونيو

مباشر: تراجعت صادرات الصين بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، مسجلة الهبوط الشهري الأكبر منذ يونيو/حزيران الماضي، وذلك بالتزامن مع تباطؤ حاد في الشحنات المرسلة للولايات المتحدة.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك في الصين، أمس الأحد، أن الصادرات تراجعت بنسبة 1 بالمائة خلال شهر أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي وهي أكبر وتيرة هبوط شهري منذ يونيو/حزيران الماضي عندما شهدت الصادرات انخفاضاً بنحو 1.3 بالمائة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صادرات الصين سوف ترتفع بنسبة 2 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وشهدت الصادرات الصينية زيادة بنسبة 3.3 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويأتي الهبوط في الصادرات الصينية خلال أغسطس/آب على الرغم من توقعات المحللين بأن هبوط اليوان من شأنه تعويض بعض ضغوط التكلفة.

وكانت بكين سمحت للعملة المحلية بالهبوط دون 7 يوانات لكل دولار للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وبالنظر للعلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، فإن صادرات الصين للولايات المتحدة تراجعت بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي، وهو تباطؤ أكثر حدة من الانخفاض البالغ 6.5 بالمائة والمسجل خلال يوليو/تموز.

وفي المقابل، فإن الواردات الصينية من الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 22.4 بالمائة خلال الشهر الماضي.

أما إجمالي واردات الصين فسجلت هبوطاً بنحو 5.6 بالمائة على أساس سنوي خلال أغسطس/آب الماضي ليكون التراجع الشهري الرابع على التوالي منذ أبريل/نيسان الماضي، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 6 بالمائة في الاتجاه الهابط.

جدير بالذكر أن كافة واردات الصين كانت شهدت هبوطاً بنسبة 5.6 بالمائة في شهر يوليو/تموز على أساس سنوي.

وبلغ فائض الميزان التجاري للصين 34.84 مليار دولار في الشهر الماضي مقابل فائض بقيمة 45.06 مليار دولار مسجل في الشهر السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تشهد الصين فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 43 مليار دولار خلال شهر أغسطس/آب.

وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 26.95 مليار دولار خلال شهر أغسطس/آب الماضي وهو أقل من 27.97 مليار دولار المسجل في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 7.1237 يوان.