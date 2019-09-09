فيديو.. من هو وزير الطاقة السعودي الجديد والمناصب التي شغلها؟

الرياض- مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأحد، أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة خلفاً لخالد الفالح.

حصل الأمير عبدالعزيز بن سلمان على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985؛ وفقاً لما ذكرته وزارة الطاقة على موقعها الرسمي.

والفيديو التالي يوضح مزيد من التفاصيل عن وزير الطاقة السعودي الجديد والمناصب التي شغلها:

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