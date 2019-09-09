أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

قطر تلجأ إلى "الملاذ الآمن"... رقم قياسي في شهر واحد

Google+ Print

وذكر تقرير شهر سبتمبر/أيلول الجاري، لمجلس الذهب العالمي، أن قطر رفعت ما تملكه من الذهب خلال الشهر من 31.3 طن إلى 39.1 طن، أي أنها اشترت 7.8 طن، ما يعادل نحو 250 ألف أونصة ذهب، بحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER

وبذلك تكون قطر صعدت في تصنيف دول العالم من حيث احتياطيات الذهب، من المرتبة الـ56 إلى المرتبة الـ52، لكن ترتيبها بين الدول العربية لم يتغير، إذ ما تزال تحتل المرتبة الـتاسعة عربيا.

واحتياطيات الذهب هي جزء من الاحتياطيات الدولية، وتشكل احتياطيات الذهب لدى دولة قطر نسبة 4.6% من إجمالي احتياطياتها الدولية التي تضم نقدا أجنبيا وحقوق سحب وأصولا عالية السيولة.

وتتصدر قائمة الدول العربية باحتياطيات الذهب، التي تبلغ 323.1 طن، يليها في المرتبة الثانية لبنان بـ286.8 طن، ومن ثم الجزائر باحتياطيات تبلغ 173.6 طن.

وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفعت حيازات دول العالم من الذهب خلال شهر أغسطس، بواقع 330 طنا، لتصعد من 34076 طنا سجلتها إلى 34407 أطنان.

وتعمل دول في العالم على زيادة احتياطياتها من الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، ومنها والصين.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة