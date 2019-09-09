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ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين خلال أغسطس

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ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين خلال أغسطس ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين خلال أغسطس

مباشر: ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، رغم من تسجيل اليوان أكبر خسائر شهرية في 25 عاماً.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم السبت الماضي أن احتياطي النقد الأجنبي سجل زيادة بمقدار 3.5 مليار دولار في أغسطس/آب ليصل إلى مستوى 3.107 تريليون دولار.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن احتياطي الصين من النقد الأجنبي سيتراجع 3.1 مليار دولار في الشهر الماضي.

وعلى صعيد احتياطي الصين من الذهب فزاد عند مستوى 62.45 مليون أوقية في الشهر الماضي، مقابل مستوى 62.26 مليون أوقية في الشهر السابق له.

ومنذ نهاية العام الماضي ارتفع احتياطي الصين من الذهب بنحو 4.85 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 7.1274 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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