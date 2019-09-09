تراجع مبيعات السيارات في الهند 41% خلال أغسطس

مباشر: تراجعت مبيعات السيارات في الهند بنحو 41 بالمائة خلال الشهر الماضي، ما يفاقم القلق من أن أشهر من الهبوط الحاد قد تثير أزمة كاملة بالقطاع.

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية شركات صناعة السيارات الهندية، اليوم الإثنين، أن مبيعات سيارات الركاب خلال شهر أغسطس/آب الماضي بلغت 115.957 ألف مركبة وهو أقل بنحو 41 بالمائة عند المقارنة مع أرقام الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتبر هذه الأرقام هي الهبوط الشهري الخامس على التوالي بأكثر من 10 بالمائة، كما أنها أكبر وتيرة انخفض شهري على الإطلاق.

وتعد مشاكل صناعة السيارات في الهند من أكثر إشارات التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقاً والذي تسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى أدنى مستوى في 6 سنوات خلال الربع الثاني.

وأدى الركود في القطاع إلى إجبار صانعي السيارات على اتخاذ إجراءات مؤلمة بما في ذلك خفض الإنتاج وإغلاق المصانع بشكل مؤقت وتسريح العمالة المؤقتة.

وبالنسبة لمبيعات السيارات التجارية في الهند، فشهدت انخفاضاً بنسبة 39 بالمائة خلال أغسطس/آب على أساس سنوي.