أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تراجع مبيعات السيارات في الهند 41% خلال أغسطس

Google+ Print
تراجع مبيعات السيارات في الهند 41% خلال أغسطس تراجع مبيعات السيارات في الهند 41% خلال أغسطس

مباشر: تراجعت مبيعات السيارات في الهند بنحو 41 بالمائة خلال الشهر الماضي، ما يفاقم القلق من أن أشهر من الهبوط الحاد قد تثير أزمة كاملة بالقطاع.

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية شركات صناعة السيارات الهندية، اليوم الإثنين، أن مبيعات سيارات الركاب خلال شهر أغسطس/آب الماضي بلغت 115.957 ألف مركبة وهو أقل بنحو 41 بالمائة عند المقارنة مع أرقام الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتبر هذه الأرقام هي الهبوط الشهري الخامس على التوالي بأكثر من 10 بالمائة، كما أنها أكبر وتيرة انخفض شهري على الإطلاق.

وتعد مشاكل صناعة السيارات في الهند من أكثر إشارات التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقاً والذي تسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى أدنى مستوى في 6 سنوات خلال الربع الثاني.

وأدى الركود في القطاع إلى إجبار صانعي السيارات على اتخاذ إجراءات مؤلمة بما في ذلك خفض الإنتاج وإغلاق المصانع بشكل مؤقت وتسريح العمالة المؤقتة.

وبالنسبة لمبيعات السيارات التجارية في الهند، فشهدت انخفاضاً بنسبة 39 بالمائة خلال أغسطس/آب على أساس سنوي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

تقلبات النفط تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

تقلبات النفط تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

محدث.. سهم آبل يرتفع 3% بالختام بعد إصدارات "أيفون 11"

محدث.. سهم آبل يرتفع 3% بالختام بعد إصدارات "أيفون 11"

الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية