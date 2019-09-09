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"تداول": 3 مليارات دولار تدفقات إضافية مع اكتمال الانضمام لـ"فوتسي"

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"تداول": 3 مليارات دولار تدفقات إضافية مع اكتمال الانضمام لـ"فوتسي" "تداول": 3 مليارات دولار تدفقات إضافية مع اكتمال الانضمام لـ"فوتسي"

الرياض ـ مباشر: توقعت رئيس مجلس إدارة السوق "تداول"، تدفقات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار من المراحل المتبقية من الانضمام إلى فوتسي.

وقالت سارة السحيمي؛ وفقاً لما نقلته "العربية"، اليوم الاثنين: من المتوقع أن يتم تدشين أول منتج مشتق من صناديق المؤشرات المتداولة في الربع الرابع من 2019.

وأنهت سوق الأسهم السعودية "تداول" المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة في 24 يونيو/حزيران الماضي.

وتبقت المرحلتان الرابعة والخامسة اللتان سيتم في كل منهما ضم 25 بالمائة من السوق، وبانتهاء المرحلة الثالثة للانضمام يكون قد تم ضم 50 بالمائة من وزن السوق السعودية.

وبدأت المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي راسل" في الأول من مايو /أيَّار الماضي.

وكانت المرحلة الأولى لانضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر "فوتسي راسل". قد بدأت في 18 مارس/آذار 2019.

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