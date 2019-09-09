وزير الطاقة السعودي: ركائز السياسة النفطية للمملكة لن تتغير

الرياض - مباشر: قال وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن ركائز السياسة السعودية النفطية محددة سلفاً ولن تتغير.

وأكد بن سلمان، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، بحسب قناة "العربية"، على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

وأشار الوزير إلى أن "اتفاق "أوبك+" سيستمر في ظل إرادة الجميع، عملنا دوماً على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معاً، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط".

وعبر عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل في إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول.

ولفت إلى أن سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية، مثل احتياطات واستهلاك المملكة، وهذه السياسة مبنية على أسس يمكن أن تتكيف مع التغيير.

ولفت إلى أن المملكة لا يمكن أن تعمل وحدها دون التشاور مع بقية أعضاء أوبك، تحالف أوبك+ سيظل قائماً على المدى الطويل، يتعين على جميع أعضاء أوبك تلبية مستهدفات إنتاجهم والامتثال بما يتماشى مع ذلك".

وأشار إلى أن هناك ضبابية ناتجة عن الحرب التجارية، مبيناً أن "آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين أمريكا والصين.

وأوضح أنه من غير المرجح أن يتباطأ الطلب العالمي، مشيراً إلى أن المملكة لا تدير السوق وإنما تحقق التوازن".

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأحد الماضي، أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة خلفاً لخالد الفالح.

ووافقت منظمة أوبك وحلفاؤها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/آذار 2020.

وخفضت أوبك بالتعاون مع الحلفاء الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير/كانون الثاني 2019 لمدة 6 أشهر.

وتراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط، في يوليو الماضي، بمقدار 246 ألف برميل يومياً، بقيادة الخفض المعلن للإمدادات في السعودية وإيران.

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