خفض تقديرات نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الثاني

مباشر: خفضت اليابان تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري وذلك على أساس سنوي وفصلي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد في اليابان، اليوم الاثنين، أن الناتج الإجمالي المحلي زاد بنحو 1.3 بالمائة في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران على أساس سنوي، مقابل مستوى 1.8 بالمائة في التقديرات الأولية، ومستوى 2.2 بالمائة في الربع الأول.

أما على أساس فصلي، فأوضحت البيانات أن اقتصاد اليابان سجل نمواً 0.3 بالمائة في فترة الأشهر الثلاثة المنتهيين في يونيو/حزيران، مقابل 0.4 بالمائة في القراءة الأولى، ومستوى 0.5 بالمائة في أول 3 أشهر من 2019.

كما خفضت الجهات الحكومية في اليابان تقديرات نمو الطلب المحلي في الربع الثاني من 2019 عند مستوى 0.6 بالمائة، من مستوى 0.7 بالمائة في القراءة الأولى.

وسجل الطلب الخاص نمواً بنحو 0.4 بالمائة في فترة الأشهر الثلاثة المنتهيين في يونيو/حزيران، مقابل مستوى 0.7 بالمائة في التقديرات الأولى

وأشارت البيانات إلى أن الإنفاق الرأسمالي سجل زيادة بنحو 0.2 بالمائة في الربع الماضي، وهو مستوى أقل بكثير من القراءة الأولى عند 1.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 107.05 ين.