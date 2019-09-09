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نيكون تتطور كاميرا D6 الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة وعدسات نيكور AF-S بقطر 120 – 300 ملم

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نيكون تتطور كاميرا D6 الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة وعدسات نيكور AF-S بقطر 120 – 300 ملم نيكون تتطور كاميرا D6 الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة وعدسات نيكور AF-S بقطر 120 – 300 ملم

 يسر نيكون الشرق الأوسط ش.م.ح أن تعلن عن تطويرها كاميرا نيكون D6 الرقمية المحترفة ذات العدسة الأحادية العاكسة ونيكور AF-S ببعد بؤري 120–130 ملم وفتحة عدسة F/2 من الفلوريت ومزودة بعدسات مقربة تعمل بتقنية تقليل الاهتزاز وخفض التشتيت متسقة مع تقنية نيكون FX.

يسجل عام 2019 الذكرى العشرين على إصدار سلسلة D الأحادية الرقمية. فقد طرحت نيكون كاميرا D1 الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة لأول مرة في عام 1999. ومن الجدير بالذكر أن سلسلة كاميرات D الرقمية أحادية العدسة الفاخرة قد شهدت الكثير من التطورات من خلال تزويدها بأكثر التقنيات المتقدمة في الصناعة ومهارات التصوير الفنية على مدار تاريخ نيكون الطويل في مجال تطوير الكاميرات. لقد استجابت نيكون في مراحل تطوير هذه الكاميرات إلى احتياجات المصورين الفوتوغرافيين المحترفين الملحة من الأداء الفائق حتى في أصعب الظروف. وبالعمل على D6، تطور نيكون حالياً الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة الأكثر تقدماً حتى يومنا هذا.

شهد هذا العام أيضاً الذكرى الستين على إصدار عدسات F-mount من نيكون التي طورتها من أجل سلسلة D. وتعمل نيكون أيضاً على تطوير أحدث إصدارتها من نيكور AF-S ببعد بؤري 120 – 300 ملم وفتحة F/2 مصنوعة من الفلوريت منخفض التشتيت ومزودة بتقنيتي خفض الاهتزاز SR وVR و8E وهي بذلك تقدم دعماً كبيراً للمصورين الفوتوغرافيين المحترفين، ولا سيما العاملين في المجال الرياضي.

تسعى نيكون جاهدة لتوسيع قدرات عكس الصورة وقيادة ثقافة التصوير من خلال نظامي العدسة الرقمية الأحادية العاكسة والكاميرات عديمة المرآة (Mirrorless)، ومجموعة غنية من العدسات الحديثة.

 

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نيكون تتطور كاميرا D6 الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة وعدسات نيكور AF-S بقطر 120 – 300 ملم

نيكون تتطور كاميرا D6 الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة وعدسات نيكور AF-S بقطر 120 – 300 ملم