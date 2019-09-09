العمل السعودية تخفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين

الرياض - مباشر: أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خدمة "معروفة" بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم إطلاق هذه الخدمة من خلال بوابة مساند، وتُمكّن المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تقدّر بـ 8850 ريالاً (أقل بـ 50 بالمائة من تكلفة الاستقدام المعتاد) "غير شامل للقيمة المضافة" وفي مدة زمنية محددة بـ45 يوماً، شريطة اختيار اسم العاملة من قبل المواطن.

وتابعت: يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، وتدوين معلومات العاملة التي تشمل "الاسم ورقم الجواز، ورقم التواصل مع العاملة".

وأضافت أنه تم ربط هذه الخدمة بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لتسلم ومعالجة الطلبات حيث يتم اختيار المكتب مقدم الخدمة تلقائياً من قبل النظام حسب المدينة المقيم بها المواطن.

يُذكر أن هذه الخدمة محصورة فقط على "بوابة مساند" التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بـين أسعارها، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخدمات.

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