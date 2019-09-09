سهم "الزامل للصناعة" يتصدر ارتفاعات "تداول" بأكبر وتيرة منذ 2017

الرياض - مباشر: شهد سهم "الزامل الصناعية" ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً، بسوق الأسهم السعودية "تداول"، بأكبر وتيرة يومية من عام 2017.

وبحلول الساعة 12 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 4.59 بالمائة، ليقفز بأكبر وتيرة ارتفاع يومية منذ 3 ديسمبر/ كانون الثاني 2017 ليصل لمستوى 16.42 ريال وهو أعلى مستوى سعري للسهم منذ 31 يوليو/ تموز الماضي.

كما شهد السهم تداولات نشطة لترتفع السيولة لأعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر، وتحديداً في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وتأتي ارتفاعات السهم بالتزامن مع الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد بتعيين رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية.

وتمتلك مجموعة الزامل القابضة نحو 19.99 بالمائة في أسهم "الزامل للصناعة".

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