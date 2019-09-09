أخبار عاجلة

محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
سامي الشيشيني : حسام البدري يمتلك كل المقومات ليصبح المدير الفني لمنتخب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سهم "الزامل للصناعة" يتصدر ارتفاعات "تداول" بأكبر وتيرة منذ 2017

Google+ Print
سهم "الزامل للصناعة" يتصدر ارتفاعات "تداول" بأكبر وتيرة منذ 2017 سهم "الزامل للصناعة" يتصدر ارتفاعات "تداول" بأكبر وتيرة منذ 2017

الرياض - مباشر: شهد سهم "الزامل الصناعية" ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً، بسوق الأسهم "تداول"، بأكبر وتيرة يومية من عام 2017.

وبحلول الساعة 12 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 4.59 بالمائة، ليقفز بأكبر وتيرة ارتفاع يومية منذ 3 ديسمبر/ كانون الثاني 2017 ليصل لمستوى 16.42 ريال وهو أعلى مستوى سعري للسهم منذ 31 يوليو/ تموز الماضي.

كما شهد السهم تداولات نشطة لترتفع السيولة لأعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر، وتحديداً في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وتأتي ارتفاعات السهم بالتزامن مع الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد بتعيين رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية.

وتمتلك مجموعة الزامل القابضة نحو 19.99 بالمائة في أسهم "الزامل للصناعة".

ترشيحات:

الملك سلمان يُعين أسامة الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية

بروفايل.. رئيس مجموعة الزامل نائباً لوزير الصناعة السعودي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة