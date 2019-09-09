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بالصور..استكمال أعمال الصيانة للكعبة المشرفة

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الرياض- مباشر: استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع" قسم الصيانة "الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وبحسب بيان نشر يوم الاثنين، شملت أعمال الصيانة جدران الكعبة المشرفة في معالجة حواف وحجر الجدران في بعض المناطق ومعالجة بعض التشققات الموجودة في العراميس باستخدام مواد مخصصة وذات جودة عالية لضمان وسلامة الكعبة.

كما جرى أعمال تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة، وذلك استعداداً لإسدال ثوب الكعبة بعد انتهاء موسم الحج.

يشار إلى أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها لأعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرفة على مدى عقود عديدة.

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