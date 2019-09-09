شاومي تعلن عن تقنية شحن لاسلكي بقدرة 30 وات

عرضت شركة شاومي الصينية أحدث ابتكاراتها في مجال الهواتف الذكية اليوم، إذ أعلنت عن تقنية الشحن اللاسلكي القادمة التي يطلق عليها اسم (Mi Charge Turbo)، والتي تتميز بالشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات.

كما من المفترض أن تطلق شاومي منصة شحن لاسلكية، مع دعم معيار (Mi Charge Turbo) الجديد، وشوقت الشركة الصينية إلى مسألة أنها تعمل حاليًا على تطوير نظام شحن لاسلكي بقدرة 40 وات أيضًا.

ولم تعلن شاومي عن تفاصيل التسعير لأي من هذه المنتجات أو المواصفات التي سيحتوي عليها الهاتف، لكنها أوضحت أن تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة تتوفر لأول مرة مع هاتف (Mi 9 Pro 5G) في وقت لاحق من هذا العام.

ونشرت الشركة ملخص الحدث على موقع التواصل الاجتماعي الصيني، ويبو Weibo، إلى جانب بعض الصور التي توضح بعض الميزات الجديدة للتكنولوجيا.

وتدعي شركة شاومي أن معيار (Mi Charge Turbo) الجديد قادر على شحن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير من صفر إلى 50 في المئة في زهاء 25 دقيقة، ومن صفر إلى 100 في المئة خلال 70 دقيقة.

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ويعني ذلك أن معيار (Mi Charge Turbo) الجديد يُعد أسرع من معظم حلول الشحن السريع السلكية بقدرة 27 وات و 20 وات الموجودة في السوق، وذلك وفقًا لاختبارات شاومي.

ووفقًا للمعلومات، فإن هاتف (Mi 9 Pro 5G) القادم يتميز بميزة الشحن اللاسلكي العكسي السريع بقدرة 10 وات، مما يعني انضمام شاومي إلى هواوي وسامسونج في تقديم التكنولوجيا على هواتفها.

وتسمح تقنية الشحن اللاسلكي العكسي بشحن الهواتف الأخرى وملحقاتها لاسلكياً من خلال وضعها على ظهر هاتف شاومي، وبحسب الشركة فإن جهاز (Mi 9 Pro 5G) قادر على شحن جهاز (iPhone XS) حتى 20 في المئة في 30 دقيقة.

وتوضح الصورة التي شاركتها شاومي أن الهاتف قادر على شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا أيضًا، مثل (AirPods) من الجيل الثاني مع علبة الشحن اللاسلكية.

ويقول المنشور أيضًا: إن شاومي ستطلق مجموعة من الملحقات الجديدة مع (Mi 9 Pro 5G)، مثل لوحة الشحن اللاسلكية بقدرة 30 وات، بالإضافة إلى لوحة لاسلكية ذكية بقدرة 20 وات، والتي يبدو أنها تعرض وقت ومستوى الشحن.

وقالت الشركة الصينية: إن تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 40 وات قد دخلت مرحلة الاختبار، مما يعني أنه من الممكن رؤيتها بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل.