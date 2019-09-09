سلطان الجابر:"أدنوك" تستهدف زيادة إنتاج النفط اليومي لـ4 ملايين برميل

أبوظبي- مباشر: قال وزير الدولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك للتوزيع"، اليوم الاثنين، إن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة مع تقليل الانبعاثات.

وأضاف سلطان الجابر، خلال كلمته في اليوم الأول لافتتاح مؤتمر الطاقة العالمي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أن هذا التجمع يوفر منصة جيدة لتعزيز التعاون بشأن الطاقة العالمية، مبيناً أن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع خلال العقدين المقبلين بما يعادل أكثر من 3 أضعاف كمية الطاقة التي تستهلكها قارة أوروبا حالياً.

وأوضح الجابر، أن "أدنوك" تتوسع في مجال الطاقة لزيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وإلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتابع: "بفضل توجيهات ودعم القيادة نجحت الإمارات في إنشاء منظومة متكاملة تضم مختلف أشكال الطاقة، من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة والطاقة النووية".

وأكد الجابر أن قيادة الإمارات وضعت أهدافاً للمحافظة على مكانتها مورداً موثوقاً للنفط.

ويرى الجابر أن العالم يحتاج إلى استثمارات بنحو 11 تريليون دولار في قطاع النفط والغاز لمواكبة الطلب الحالي والمتوقع على الطاقة.

وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها، والتي تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

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