استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ترقب التطورات الاقتصادية العالمية.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1031 دولار، وفيما زاد أمام الين بنحو 0.06 بالمائة عند 106.98 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2307 دولار، بينما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة عند 0.9906 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.406.

وفي يوم الجمعة الماضي صرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الدولار الأمريكي سيستمر في التصرف بطريقة ملائمة من أجل استدامة النمو الاقتصادي الأمريكي، ما عزز من توقعات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة في اجتماع الشهر الجاري.

كما ينتظر المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الجاري، وسط توقعات أيضاً بأن ماريو دراجي سيتخذ قرارات تيسيرية في سياسته النقدية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أظهرت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة أن الاقتصاد أضاف 130 ألف وظيفة خلال أغسطس/آب الماضي، وهو مستوى أقل من التوقعات عند 163 ألف وظيفة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة.