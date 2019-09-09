وكالة: أرامكو تختار بنوك استثمار لإدارة طرحها الأولي

الرياض - مباشر: رجح مصدر مطلع لوكالة رويترز، أن تعطي أرامكو السعودية كلاً من بنوك استثمار سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.

وذكر المصدر؛ وفقاً للوكالة اليوم الاثنين، أن البنوك الأربعة ستتولى هذه الأدوار على الأرجح بجانب مورغان ستانلي وجيه.بي مورغان تشيس آند كو، اللذين اختيرا للاضطلاع بدور قيادي في الصفقة.

وتخطط أرامكو لطرح 5 بالمائة من أسهمها، في طرح قد يكون الأكبر من نوعه في العالم.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، رئيساً لشركة أرامكو.

وقال ياسر الرميان، في تصريحات سابقة، إنه سيعمل مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة؛ تمهيداً للطرح العام لأرامكو، وتحقيقاً لنتائج رؤية المملكة 2030.

وألمحت مصادر في تصريحات سابقة لـ"رويترز"، إلى أن الرميان تولى ملف لجنة طرح أرامكو من وزير المالية، محمد الجدعان، في يوليو تموز، مع تسارع الاستعدادات لعملية الإدراج.

وقالت صحيفة "وول ستريت" في تقرير نشر في 29 أغسطس/ آب الماضي، إنه وفقاً لمطلعين على خطط عملاق النفط السعودي، سيتم خلال المرحلة الأولى طرح جزء من أسهمها في البورصة السعودية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتابع التقرير "وول ستريت"، أن المرحلة الثانية ستكون من خلال طرح دولي في عام 2020 أو 2021.

وأوضحت مصادر، أن أرامكو تميل لطرح اكتتابها العام في طوكيو خلال المرحلة الثانية من خطتها المقترحة.

وأرجعت المصادر ذلك، إلى حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة والصين، التي تقلل من جاذبية أسواق المال في لندن وهونج كونج.

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