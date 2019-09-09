الهيئة الملكية للجبيل توقع عقوداً تتجاوز ملياري ريال في 2019

الرياض ـ مباشر: قالت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إن القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمتها خلال الأشهر الثمانية الماضية لتطوير البنى التحتية في المدن التابعة لها بلغت نحو 2.17 مليار ريال.

وأعلنت الهيئة، في بيان أن المشاريع الموقعة لمدينة الجبيل الصناعية، تضمنت مشروع توسعة تقاطع الطريق السريع 6 لربط المنطقة الصناعية بمداخل جديدة ومحسنة.

كما تضمنت المشاريع، مشروع إعادة تأهيل الطرق السريعة لرفع كفايتها، ومشروع تحسين المدارس لتعزيز وتطوير البيئة التعليمية في المدينة الصناعية.

كما تضمنت كذلك مشروع خدمات التصميم لتوسعة المباني والمرافق في عدد من الأحياء، ومشروع صيانة المباني والمرافق بالأحياء الشرقية، ومشروع إنشاء عمائر سكنية للطلاب والطالبات.

أما المشاريع الخاصة بمدينة ينبع الصناعية فتضمنت مشروع تصميم وإنشاء محطة توزيع الكهرباء 13 إم لتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق الواقعة شرق طريق الملك عبدالعزيز، ومشروع إنشاء وتجهيز معهد الصناعات المطاطية.

كما تضمنت مشروع إنشاء وتجهيز مبنى ومختبرات ومحطات إدارة البيئة لتوفير خدمات عالية الجودة للسلامة والصحة العامة، ومشروع تسوية الأراضي بمنطقة البتروكيماويات (المرحلة الأولى) بما في ذلك قنوات التصريف وأماكن تجميع مياه الأمطار والسيول.

وفيما يتعلق بمدينة رأس الخير الصناعية تم توقيع عقد مشروع تشغيل وصيانة الرعاية الصحية الأولية لتوفير الخدمات الصحية للمستفيدين في مدينة رأس الخير الصناعية.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذه المشاريع ستحقق عدداً من الأهداف التنموية والصناعية، منها توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة للسعوديين، وتوطين المنتجات الصناعية، وزيادة الناتج المحلي، وجذب المستثمرين للمدن التابعة للهيئة الملكية وغير ذلك.

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