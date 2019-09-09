الحبوب السعودية تُنهي ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد

الرياض - مباشر: أتمت المؤسسة العامة للحبوب السعودية إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 1440/1441هـ (2019م) بكمية 780 ألف طن من القمح الصلب وفقاً للمواصفات الجديدة، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ وفقاً لبيان من المؤسسة اليوم الاثنين، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

وتابع: سيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام - بمشيئة الله تعالى - خلال الفترة (نوفمبر 2019م - يناير 2020م)، بواقع 13 باخرة، موزعة على 9 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (545) ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 180 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد أنه تم دعوة (22) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (19) شركة للمنافسة وتم الترسية على عدد (4) شركات، وبترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو (2.8) مليون طن من القمح هذا العام.

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