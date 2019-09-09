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البورصة السعودية: نتوقع تدفقات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار من المراحل المتبقية من الانضمام إلى "فوتسي"

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البورصة السعودية: نتوقع تدفقات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار من المراحل المتبقية من الانضمام إلى "فوتسي" البورصة السعودية: نتوقع تدفقات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار من المراحل المتبقية من الانضمام إلى "فوتسي"

وأضافت أن شركة السوق المالية ، "تداول"، تتوقع تدشين أول منتج مشتق من صناديق المؤشرات المتداولة في الربع الرابع من 2019.

وتجري السعودي عدة إجراءات منذ سنوات في إطار سعيها للانضمام إلى مؤسسة "فوتسي راسل"، أبرزها تشديد قواعد حوكمة الشركات وتحديث نظام تسويات السوق وخفض القيود المفروضة على ملكية الأجانب للأسهم.

ويساهم الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية في رفع مستوى جاذبية الأسواق للاستثمارات الأجنبية، ودعم استقرارها، ودعم آداء المستثمرين في الداخل، ورفع مستوى مشاركة المستثمرين في الجمعيات العمومية للشركات.

وسيتم انضمام البورصة السعودية على مراحل، ويكتمل بحلول ديسمبر / كانون الأول، بحسب وثيقة من "فوتسي"، ويبدأ ضم الدفعة الأولي ونسبتها 25 في المئة في 18 مارس / أذار.

وتسيطر الصين على نسبة 51 في المئة من قيمة المؤشر تليها الهند بنسبة 23 في المئة، وروسيا بنسبة 8,3 في المئة، بينما يصل عدد الدول التي يضمه المؤشر 12 دولة.

 

 

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