نمو اقتصاد بريطانيا بأكثر من التوقعات خلال يوليو

مباشر: سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بأكثر من توقعات المحللين خلال يوليو/تموز الماضي، ليهدأ من مخاوف المستثمرين المتعلقة بانكماش ثاني أكبر اقتصاد أوروبي قبيل البريكست.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الاثنين أن الناتج الإجمالي المحلي زاد بنحو 0.3 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس شهري، مقابل استقراره في يونيو/حزيران.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن اقتصاد بريطانيا سيسجل نمواً عند مستوى 0.1 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الإنتاج الصناعي زاد بنحو 0.1 بالمائة في يوليو/تموز على أساس شهري، بعد تراجع بنحو 0.1 بالمائة في يونيو/حزيران.

وفيما ارتفع مؤشر الخدمات بنحو 0.3 بالمائة في يوليو/تموز، عقب استقراره في الشهر السابق له.

كما زاد نمو قطاع البناء بنحو 0.5 بالمائة، مقابل انخفاض بنسبة 0.7 بالمائة في يونيو/حزيران.

وعلى الجانب الآخر تراجع قطاع الزراعة بنحو 0.1 بالمائة في يوليو/تموز، بعدما استقر في يونيو/حزيران.

وعلى أساس الربع سنوي المنتهي في يوليو/تموز فأن الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا استقر، مقابل انكماش بنحو 0.2 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.09 بالمائة إلى 1.2294 دولار.