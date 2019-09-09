المزروعي: استراتيجية الإمارات تعتمد على 50% من الطاقة النظيفة

مباشر: قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، اليوم الاثنين، إن استراتيجية الإمارات تستهدف الاعتماد على 50 بالمائة من الطاقة النظيفة.

وأضاف، المزروعي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الطاقة العالمي المقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الإمارات توجه استثماراتها نحو الطاقة النظيفة.

وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها، التي تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ترشيحات:

مسؤول إماراتي: انطلاق مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي يؤكد مكانتها العالمية

وزير النفط العماني: تحديد حاجة السوق لتخفيضات إضافية سابق لأوانه

أهم 10معلومات عن أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة ينطلق بأبوظبي

المزروعي: أبوظبي تقود الجهود العالمية لصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً للطاقة

وزير النفط: العراق ملتزم بخفض الإنتاج.. والبداية من أكتوبر

بالصور.. وزير الطاقة السعودي الجديد يُشارك بمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي