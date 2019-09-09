انخفاض أسعار الذهب عالمياً في ترقب قرارات البنوك المركزية

مباشر: هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب قرارات البنوك المركزية، وبالتزامن مع إعلان بيانات اقتصادية.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الجاري اجتماع سياسته النقدية.

وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي حتى في حالة عدم اتخاذه قرار بخفض معدل الفائدة، فإنه قد يعلن تبنيه لبرنامج تيسير نقدي أو خطوات في هذا الاتجاه.

كما يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع سياسته النقدية في الشهر الجاري، وسط توقعات واسعة أيضاً بخفض معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة عند 1513.20 دولار للأوقية.

وفيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مُسجلاً 1507.29 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.407.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمس أن الصادرات الصينية تراجعت في الشهر الماضي، حيث أن الشحنات للولايات المتحدة تهاوت، وذلك وسط الخلافات التجارية بين الدولتين.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة.