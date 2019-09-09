أخبار عاجلة

محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
سامي الشيشيني : حسام البدري يمتلك كل المقومات ليصبح المدير الفني لمنتخب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

انخفاض أسعار الذهب عالمياً في ترقب قرارات البنوك المركزية

Google+ Print
انخفاض أسعار الذهب عالمياً في ترقب قرارات البنوك المركزية انخفاض أسعار الذهب عالمياً في ترقب قرارات البنوك المركزية

مباشر: هبطت الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب قرارات البنوك المركزية، وبالتزامن مع إعلان بيانات اقتصادية.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الجاري اجتماع سياسته النقدية.

وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي حتى في حالة عدم اتخاذه قرار بخفض معدل الفائدة، فإنه قد يعلن تبنيه لبرنامج تيسير نقدي أو خطوات في هذا الاتجاه.

كما يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع سياسته النقدية في الشهر الجاري، وسط توقعات واسعة أيضاً بخفض معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة عند 1513.20 دولار للأوقية.

وفيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مُسجلاً 1507.29 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.407.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمس أن الصادرات الصينية تراجعت في الشهر الماضي، حيث أن الشحنات للولايات المتحدة تهاوت، وذلك وسط الخلافات التجارية بين الدولتين.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
رئيس الشعبة العامة للمصوغات: أسباب ارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة بالرغم من انخفاضها الأيام الماضية

رئيس الشعبة العامة للمصوغات: أسباب ارتفاع أسعار الذهب مازالت قائمة بالرغم من انخفاضها الأيام الماضية

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بعكس المتوقع خلال أغسطس

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بعكس المتوقع خلال أغسطس

محدث..أسعار النفط تقلص مكاسبها بعد تقرير أوبك

محدث..أسعار النفط تقلص مكاسبها بعد تقرير أوبك

صعود أسعار الذهب عالمياً في ترقب التطورات التجارية والاقتصادية

صعود أسعار الذهب عالمياً في ترقب التطورات التجارية والاقتصادية