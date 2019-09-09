"تداول": صفقة خاصة على "المواساة" ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة المواساة للخدمات الطبية، بعدد أسهم بلغ 49.6 ألف سهم، بلغت قيمتها 4.2 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة عند سعر 85 ريالاً؛ وهو ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

وتم تداول سهم "المواساة" خلال جلسة الاثنين بين مستويات 85.10 ريال و85 ريالاً؛ وهو أعلى وأدنى مستوى للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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