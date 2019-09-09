أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"تداول": صفقة خاصة على "المواساة" ضمن مستويات التداول

Google+ Print
"تداول": صفقة خاصة على "المواساة" ضمن مستويات التداول "تداول": صفقة خاصة على "المواساة" ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة المواساة للخدمات الطبية، بعدد أسهم بلغ 49.6 ألف سهم، بلغت قيمتها 4.2 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة عند سعر 85 ريالاً؛ وهو ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

وتم تداول سهم "المواساة" خلال جلسة الاثنين بين مستويات 85.10 ريال و85 ريالاً؛ وهو أعلى وأدنى مستوى للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

ترشيحات:

أرباح "المواساة" ترتفع هامشياً بالربع الثاني لزيادة الإيرادات

"المواساة" تحصل على قرار نهائي بإلغاء فرض غرامة مالية

وزير الطاقة الجديد يؤكد التزام السعودية باستقرار أسواق النفط

السعودية للمقاولين: مفاوضات لصرف تعويضات المقابل المالي قريباً

الزكاة والدخل السعودية تدعو لتقديم إقرارات "الانتقائية" قبل منتصف سبتمبر

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة