"الواحة" يعاود مكاسبه ويقترب من أعلى مستوياته بأكثر من عام

الرياض- مباشر: ارتفع سهم شركة زهرة الواحة للتجارة (الواحة)، بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، ويقترب من أعلى مستوياته في أكثر من عام.

وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً نسبته 2.83 بالمائة الى مستوى 45.30 ريال، ليقترب من أعلى مستوياته منذ شهر أبريل الماضي.

وجاءت عودة سهم "الواحة"، للمكاسب، في أعقاب إعلان الشركة اليوم الاثنين عن بدء تشغيل خط إنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) الجديد باوزان مختلفة.

وجرى التداول على 144.623 ألف سهم، وبقيمة 6.55 مليون ريال موزعين على 404 صفقة.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة 0.41 بالمائة الى مستوى 8018.9 نقطة ليفقد نحو 33.14 نقطة، بعد التداول على 26.487 مليون سهم وبقيمة 673.08 مليون ريال، موزعين على أكثر من 27 الف صفقة.

وأعلنت الشركة، اليوم الاثنين كذلك عن تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار.

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