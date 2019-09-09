وزير الطاقة السعودي في أولى تصريحاته: ملتزمون باستقرار أسواق النفط

الرياض ـ مباشر: أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

وقال الوزير، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قطاع الطاقة له أهمية كبيرة، ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً، أمس الأحد، تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة.

ووافقت منظمة أوبك وحلفاءها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/آذار 2020.

وكانت أوبك بالتعاون مع الحلفاء خفضت الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بدءً من يناير/كانون الثاني 2019 لمدة 6 أشهر.

وتراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط، في يوليو الماضي، بمقدار 246 ألف برميل يومياً، بقيادة الخفض المعلن للإمدادات في السعودية وإيران.

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