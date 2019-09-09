بالصور..وزير الطاقة السعودي الجديد يشارك بمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

الرياض – مباشر: انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشارك وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي؛ الذي يقام تحت شعار "الطاقة من أجل الازدهار".

وجاء حضور الأمير عبدالعزيز بمشاركة كبيرة للجناح السعودي متمثلاً في وزارة الطاقة وعدد من الجهات المشاركة، ضمن محاور الجناح الرئيسة وهي: تقدم، نمو، تحول، ابتكار.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها، التي تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً، أمس الأحد، بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

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