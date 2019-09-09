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ألمانيا تسجل أكبر فائض بالميزان التجاري في أربعة أشهر

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ألمانيا تسجل أكبر فائض بالميزان التجاري في أربعة أشهر ألمانيا تسجل أكبر فائض بالميزان التجاري في أربعة أشهر

مباشر: سجلت ألمانيا أكبر فائض بالميزان التجاري في أربعة أشهر خلال يوليو/تموز الماضي، مع قفزة في الصادرات مجدداً.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الإثنين، أن البلاد شهدت فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 21.4 مليار يورو خلال شهر يوليو/تموز الماضي وهي أكبر زيادة منذ شهر مارس/آذار الماضي ومقابل 16.6 مليار يورو في الشهر السابق له.

وبالنسبة لفائض الميزان التجاري لدى ألمانيا والمعدل موسمياً خلال يوليو/تموز الماضي، فبلغ 20.2 مليار يورو.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الفائض التجاري لألمانيا سوف يرتفع إلى 18.8 مليار يورو خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وبالنسبة لصادرات ألمانيا المعدلة موسمياً، فشهدت زيادة 0.7 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي على أساس شهري.

وكان من المتوقع أن تشهد الصادرات الألمانية هبوطاً بنحو 0.5 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي.

في حين تراجعت الواردات الألمانية بنحو 1.5 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي على أساس شهري.

وبحلول الساعة 8:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند 1.1032 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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