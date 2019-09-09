المالية السعودية تعقد الجلسة الأولى لمبادرة "ديوانية المعرفة"

الرياض - مباشر: تنظم وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين أولى جلسات مبادرة "ديوانية المعرفة" في الرياض لمناقشة أبرز القضايا المالية والاقتصادية المتخصصة والمتجددة، من خلال سلسلة حلقات وجلسات نقاشية مع مختلف القيادات والخبراء المتخصصين في القطاع المالي والاقتصادي.

وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان؛ وفقاً لبيان من الوزارة أن مبادرة "ديوانية المعرفة" تهدف إلى الإثراء المعرفي المتخصص عبر سلسلة حلقات وجلسات نقاشية، لتعزيز التواصل والشراكة المعرفية، ومواكبة التوجه العالمي الجديد، وكذلك تعزيز الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني.

وبيّن الثنيان أن المبادرة تستهدف قيادات المنظومة المالية وأيضاً المهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى.

وتمثل أحد الأنشطة التواصلية الجديدة التي تسعى من خلالها وزارة المالية بأن تكون نافذة معرفية لاطلاع المهتمين والمختصين بأحدث التقنيات والتطورات في القطاع المالي.

وأضاف الثنيان: ستركز الجلسة الأولى على مفهوم وتطبيقات تقنية سلسلة الكتل ((Blockchain، وذلك بمشاركة محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، ووكيل محافظ مؤسسة النقد لتطوير القطاع المالي الأستاذ هشام الحقيل، والرئيس التنفيذي وحدة التحول الرقمي الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية السعودية الأستاذ صالح المصيباح.

ويدير الجلسة أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، كما تتخلل الجلسة تجربة شركة جارتنر للأبحاث التقنية التي يقدمها فابيو تشيسيني مدير الأبحاث في الشركة، كما سيتم استعراض عدد من التجارب الدولية والمحلية في التقنية المالية لعدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

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