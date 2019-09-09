وزير الطاقة الجديد يؤكد التزام السعودية باستقرار أسواق النفط

الرياض ـ مباشر: أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

وقال الوزير، في تصريح، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قطاع الطاقة له أهمية كبيرة، ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً، أمس الأحد، بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة.

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